Μουντιάλ 2026: Με στόχο την πρόκριση στους “32” Αγγλία και Κολομβία – Ψάχνει την πρώτη νίκη η Πορτογαλία του Ρονάλντο

Η δεύτερη αγωνιστική του 9ου και 10ου ομίλου συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με Αγγλία και Κολομβία να ψάχνουν νίκες-πρόκριση στους “32” του Μουντιάλ 2026.

Πριν όμως από αυτό, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν σε έναν αγώνα επιβίωσης για την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς στην πρεμιέρα «κόλλησαν» στο 1-1 απέναντι στη σκληροτράχηλη και ανώτερη σε αυτό το παιχνίδι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

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Στις 23:00 το βράδυ, η Αγγλία διασταυρώνει τα ξίφη της με την Γκάνα στο μεγάλο ματς της ημέρας. Τα «Τρία Λιοντάρια» ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους, παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία, και με νέο τρίποντο απόψε ουσιαστικά «καπαρώνουν» τη θέση τους στους «32». Η Γκάνα ψάχνει την έκπληξη που πρακτικά θα τις εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο καθώς πρώτο κριτήριο σε ισοβαθμίες είναι τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων.

Στις 02:00 τα ξημερώματα, ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία σε μια αναμέτρηση που έχει τον χαρακτήρα του «τελικού» και για τους δύο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 05:00 το πρωί (ΕΡΤ1) με την αναμέτρηση της Κολομβίας κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κολομβιανοί εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα με το 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν, δείχνοντας εξαιρετική παραγωγικότητα. Με νέα νίκη απόψε, σφραγίζουν και μαθηματικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (23/6) στο Μουντιάλ 2026

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

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05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΕΡΤ1)