Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία σόκαρε στην κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας στο Κύπελλο Αγγλίας

Η Μάκλσφιλντ FC επιβεβαίωσε σήμερα για ακόμη μία φορά γιατί το κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης!

Αυτή τη στιγμή η Μάκλσφιλντ αγωνίζεται στο «National League North», στην έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου (!) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες του στο «Moss Rose», στο οποίο νίκησε σήμερα με 2-1 την ομάδα του Λονδίνου, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.

Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43′) και Μπάκλεϊ (60′), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90′) με τον Πίνο.

Στο μεταξύ, η Σάντερλαντ νίκησε στα πέναλτι μέσα στο Λίβερπουλ την Έβερτον και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια οι «μαύρες γάτες» άνοιξαν το σκορ με τον Λε Φι (30′) και τα «ζαχαρωτά» ισοφάρισαν με το πέναλτι του Γκάρνερ στο 89ο λεπτό, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί δεν άλλαξε το σκορ και η Σάντερλαντ πιο ψύχραιμη πήρε εύκολα την πρόκριση με 3-0, με τους γηπεδούχους να αστοχούν στα τρία πρώτα πέναλτι με τους Γκάρνερ, Μπέτο και Μπάρι! Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα του Γ’ γύρου του κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0



Πρέστον-Γουίγκαν 0-1



Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.



Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.



Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1



Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2



Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1



Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.



Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 10/01



Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 10/01



Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10/01



Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 10/01



Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 10/01



Μπέρνλι-Μίλγουολ 10/01



Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον 10/01



Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 10/01



Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 10/01



Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01



Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01



Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01



Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01



Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01



Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01



Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01



Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01



Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01



Νόριτς-Γουόλσολ 11/01



Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01



Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01



Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01



Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01