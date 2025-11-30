Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Απόδραση από το Λονδίνο για τους “κόκκινους διαβόλους” με Ζιρκιζί και Μάουντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-2 ανατρέποντας το εις βάρος την σκορ στο δεύτερο μέρος.

Η Κρισταλ Πάλας άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Ματέτα στο πρώτο ημίχρονο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφάρισε στην έναρξη της επανάληψης με ωραίο τελείωμα του Ζίρκιζι. Με ανεβασμένη ψυχολογία η ομάδα του Αμορίμ ανέβηκε στο γήπεδο και κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με εκτέλεση φάουλ του Μάουντ στο 63ο λεπτό.

Η Μάντσεστερ έφτασε τους 21 βαθμούς και ξεπέρασε την Πάλας στη βαθμολογία της Premier League που έχει 20. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στην έκτη θέση και αναμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγλωνων της 13ης αγωνιστικής.