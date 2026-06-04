Ακόμα δύο βάρκες με μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου – Περισυνελέχθησαν 69 άτομα

Δεν έχουν τέλος οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν ακόμα δύο λέμβοι νότια του νησιού.

Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε εναέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γαύδου.

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Και στις δύο περιπτώσεις τους μετανάστες περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα.

Οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό και συντονίστηκαν το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.