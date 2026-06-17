Γκιγιέρμο Οτσόα: Τα δάκρυα του Μεξικανού μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του – Το κοινό στοιχείο με τον Λιονέλ Μέσι

Με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε ο Γκιγιέρμο Οτσόα ότι μετά το Μουντιάλ 2026 θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο μετά από μία σπουδαία καριέρα.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο 39χρονος τερματοφύλακς εξομολογήθηκε ότι η εθνική ομάδα της χώρας του αποτελούσε πυξίδα και σημείο αναφοράς στην καριέρα του, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του στα γήπεδα μακριά από αυτήν.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες προσωπικές θυσίες που έκανε για περισσότερα από είκοσι χρόνια, στερούμενος χρόνο και στιγμές με την οικογένειά του.

«Η εθνική ομάδα του Μεξικού ήταν πάντα η κατευθυντήρια αρχή μου, στην καριέρα μου όπως και στη ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ την καριέρα μου χωρίς αυτήν. Τώρα που η περιπέτειά μου με την εθνική ομάδα τελείωσε, το ποδόσφαιρο δεν έχει πλέον κανένα νόημα για μένα», δήλωσε ο Οτσόα, ο οποίος πρόσθεσε: «Δεν βλέπω κανένα νόημα να συνεχίσω να παίζω χωρίς την εθνική ομάδα. Αγάπησα κάθε στιγμή που πέρασα εδώ. Έδωσα τα πάντα. Φεύγω ειρηνικά, με το κεφάλι ψηλά και πολύ περήφανος που έζησα αυτή την εμπειρία». 🇲🇽😢 Guillermo Ochoa: "The Mexico national team has always been my compass, my direction in my career, in my life. I can't imagine my career without the national team. I don't know what my career would be like without Mexico. Now my time with the national team is coming to an… pic.twitter.com/HXfOQ8kZqp June 16, 2026

Το κοινό σημείο με τον Μέσι

Ο Οτσόα αποχαιρετά το ποδόσφαιρο μετά 22 χρόνια καριέρας με τον τελευταίο σταθμό της να είναι η Κύπρος και η Α.Ε. Λεμεσσού.

Ο Οτσόα έκανε το ντεμπούτο του με την Κλουμπ Αμέρικα κατά τη διάρκεια του τουρνουά Κλαουσούρα 2004 ενάντια στην ΚΦ Μοντερρέι, όντας μόλις 18 ετών, όταν κλήθηκε από τον προπονητή Λέο Μπενάκερ. Από εκείνη την στιγμή, ο Μεξικανός τερματοφύλακας δεν κοίταξε πίσω κάνοντας μία σπουδαία καριέρα.

Στην πολυετή πορεία του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Κλαμπ Αμέρικα, Αζαξιό, Σταντάρ Λιέγης, ενώ έμεινε στο φίλαθλο θυμικό για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στα Μουντιάλ, όπου πολλές φορές αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της εθνικής Μεξικού.

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Ο Οτσόα αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων, έχοντας συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), επίδοση που τον τοποθετεί σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών μαζί με τους Λίονελ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.