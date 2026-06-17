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Αυστρία – Ιορδανία 3-1: Αγχωτική νίκη στην πρεμιέρα του με τρομερό Αρναούτοβιτς

Με γκολ στο τελευταίο 20λεπτο λύγισαν την αντίσταση των πρωτάρηδων Ιορδανών

Αυστρία – Ιορδανία 3-1: Αγχωτική νίκη στην πρεμιέρα του με τρομερό Αρναούτοβιτς
EPA
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Η Αυστρία δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Ιορδανίας στο δεύτερο ματς του 10ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς να κλειδώνει την νίκη στις καθυστερήσεις.

Η Ιορδανία μπήκε στο πρώτο ματς της ιστορίας της σε Μουντιάλ με μεγάλο θάρρος και απείλησε την Αυστρία. Ο Σμιντ άνοιξε το σκορ στο 21′ με πανέμορφο πλασέ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έδωσε θέαμα στο ματς. Η Ιορδανία με τον Ολγουάν στην αντεπίθεση βρήκε το πρώτο γκολ της ιστορίας της σε Μουντιάλ και οι παίκτες της ομάδας το πανηγύρισαν με όλη τους την ψυχή.

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Η Αυστρία εμφανίστηκε καλύτερη στο δεύτερο μέρος πήρε προβάδισμα με αυτογκόλ του Ελ Αράμπ, ενώ κλείδωσε το “τρίποντο” στο 90+12 με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Η Αυστρία έπιασε την Αργεντινή στην κορυφή του ομίλου και οι δύο τους θα αναμετρηθούν για την πρωτιά (22/06, 20:00).

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