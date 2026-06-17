Κάρλο Γκίνζμπουργκ: Πέθανε ο σπουδαίος Ιταλός ιστορικός

Ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε σήμερα (17/6) γνωστό από πηγές.

Γεννημένος στο Τορίνο, ο Κάρλο Γκίνζμπουργκ ήταν κορυφαίος ιστορικός στον τομέα της μικροϊστορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο γνωστό έργο του έχει τίτλο «Το τυρί και τα σκουλήκια» (1976, κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1994 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μτφρ. Κ. Κουρεμένος) και αφηγείται την ιστορία του Ντομένικο Σκαντέλλα, του επονομαζόμενου Μενόκκιο, ενός μυλωνά του 16ου αιώνα από το Φριούλι που ήταν οπαδός μιας παράξενης αίρεσης, διώχθηκε από την Ιερά Εξέταση και άφησε την τελευταία του πνοή στην πυρά.