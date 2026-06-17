Μουντιάλ 2026: Αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο για Αγγλία και Πορτογαλία – Η δράση στον 11ο και 12ο όμιλο

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό καθώς στην μάχη μπαίνουν η Αγγλία του Χάρι Κέιν και η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Πορτογαλία βρίσκεται στον 11ο όμιλο μαζί Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν, οι οποίες θα κοντραριστούν τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6). Η Κολομβία του Χάμες Ροντρίγκεζ, η οποία δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στο προηγούμενο Μουντιάλ, θα επιδιώξει να περάσει τη φάση των ομίλων.

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Στο μεταξύ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιστρέφει σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την «παρθενική» συμμετοχή της το 1974, και θα παλέψει για να περάσει τη φάση των ομίλων, είτε ως δεύτερη είτε ως μια από τις καλύτερες τρίτες. Τέλος, το Ουζμπεκιστάν θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η Αγγλία βρίσκεται στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 όπου πέρα από την Κροατία, έχει να αντιμετωπίσει επίσης την Γκάνα και τον Παναμά που, επίσης αγωνίζονται τα ξημερώματα.

Η προετοιμασία της Αγγλίας για το Μουντιάλ ήταν μετ’ εμποδίων, καθώς κλάπηκε ο εξοπλισμός της. «It’s coming home», λέει ο γνωστός στίχος στο τραγούδι «The Tree Lions», όμως οι Άγγλοι έχουν να κατακτήσουν το τρόπαιο από το 1966. Την Τρίτη (16/6) ο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ) τέθηκε νοκ άουτ και ο Τούχελ κάλεσε τον Τσαλόμπα (Τσέλσι).

Η Κροατία δείχνει σταθερή αξία στα Μουντιάλ, καθώς προέρχεται από τελικό (2018) και από ημιτελικό (2022).

Τα ματς της ημέρας:

17/06/26 20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

17/06/26 23:00 Αγγλία – Κροατία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18/06/26 02:00 Γκάνα – Παναμάς / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

18/06/26 05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία / ΕΡΤ 1