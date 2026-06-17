Λάρισα: Ιερέας έπεσε στο κενό από σκεπή εκκλησίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νοσηλεύεται με κατάγματα σε αυχένα, θώρακα και άκρα
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ιερέας στην Λάρισα καθώς τραυματίστηκε όταν έπεσε από σκεπή εκκλησίας με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας έπεσε στο κενό όταν έκανε εργασίες στην σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο Λάρισας. Αμέσως μετά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως φέρει κατάγματα σε αυχένα, θώρακα και στα άκρα του.
Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.
πηγή στην Google
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