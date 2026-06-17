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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τρεις τραυματίες μετά από τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ ο ένας οδηγός

Ο 22χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Χαλκιδική: Τρεις τραυματίες μετά από τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ ο ένας οδηγός
(Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:39

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Χαλκιδική το πρωί της Τετάρτης (17/6) στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρεντίνας – Ουρανούπολης μετά από μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο στην Χαλκιδική σημειώθηκε μεταξύ δύο αυτοκινήτων, το ένα οδηγούσε ένας 32χρονος και το δεύτερο μία 24χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

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Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η 24χρονη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες που σημειώθηκε το τροχαίο έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

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