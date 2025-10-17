Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη – Αποχώρησε δακρυσμένος

«Πάγωσαν» άπαντες σε παρκέ και εξέδρες

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη – Αποχώρησε δακρυσμένος
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:19

Από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στιγματίστηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ σε προσπάθεια του να καρφώσει στο δεύτερο δεκάλεπτο, δεν πάτησε καλά με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να ξεσπάσει καθώς κατάλαβε και ο ίδιος ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε σε ειδικό φορείο από το παρκέ για τα αποδυτήρια, όντας δακρυσμένος με όλους τους παίκτες και των δυο ομάδων να βρίσκονται δίπλα του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ