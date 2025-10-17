Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη – Αποχώρησε δακρυσμένος
«Πάγωσαν» άπαντες σε παρκέ και εξέδρες
Από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στιγματίστηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Αναντολού Εφές.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ σε προσπάθεια του να καρφώσει στο δεύτερο δεκάλεπτο, δεν πάτησε καλά με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να ξεσπάσει καθώς κατάλαβε και ο ίδιος ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.
Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025
Μάλιστα, ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε σε ειδικό φορείο από το παρκέ για τα αποδυτήρια, όντας δακρυσμένος με όλους τους παίκτες και των δυο ομάδων να βρίσκονται δίπλα του.
Georgios Papagiannis’in sakatlığı sonrası tepkiler 😔 pic.twitter.com/DIokO5ZP5H— Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025
