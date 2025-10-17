Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη – Αποχώρησε δακρυσμένος

Από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη στιγματίστηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σέντερ σε προσπάθεια του να καρφώσει στο δεύτερο δεκάλεπτο, δεν πάτησε καλά με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να ξεσπάσει καθώς κατάλαβε και ο ίδιος ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.



Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025

Μάλιστα, ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε σε ειδικό φορείο από το παρκέ για τα αποδυτήρια, όντας δακρυσμένος με όλους τους παίκτες και των δυο ομάδων να βρίσκονται δίπλα του.