Γιώργος Μπαρτζώκας: «Προφανώς δεν θα παίξει με την Βαλένθια ο Μόρις – Θα μάθουμε μετά την Τετάρτη την αγωνιστική του κατάσταση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της Media-Day για τον αγώνα της Euroleague κόντρα στην Βαλένθια (16/12, 21:15), πραγματοποίησε δηλώσεις-απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των ερυθρόλευκων, Μόντε Μόρις.

Αναφέρθηκε στο ότι την Τετάρτη 17/12 και έπειτα από εργομετρικές εξετάσεις θα γνωρίζουν την πλήρης κατάσταση του ενώ τόνισε πως δεν είχε σκοπό να τον βάλει να παίξει στον αγώνα με την Βαλένθια.

Αναλυτικα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ο Μόρις προφανώς και δεν θα παίξει με τη Βαλένθια, γιατί διάβασα και θα τον βάλουμε να παίξει κατευθείαν. Την Τετάρτη έχει κανονίσει ένα εργομετρικό η ομάδα μας, στην οποία θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση. Θα κάνει προπόνηση σήμερα. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση είναι για να μην τραυματιστεί και σιγά σιγά σε τι κατάσταση είναι για να μπει στο παιχνίδι μας».

Για την κατάσταση του Μόρις είπε: «Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά».