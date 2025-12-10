Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» και επίσημα ο Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα το βράδυ της Τετάρτης 10/12 ο Μόντε Μόρις.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε όπως αναφέρει η ανακοίνωση συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.



Το who is who



Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers



Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)