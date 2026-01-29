Γιώργος Μπαρτζώκας: Πανηγύρισε την πρόκριση του Ολυμπιακού μέσω βιντεοκλήσης

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ιστορική πρόκρισή επί του Άγιαξ στην Ολλανδία με σκορ 1-2, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει με τον δικό του τρόπο παρών στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Ο τεχνικός του μπασκετικού Ολυμπιακού έζησε με τον δικό του τρόπο την ιστορική αυτή πρόκριση, συνομιλώντας με βιντεοκλήση με έναν φίλο του που ήταν στο γήπεδο. Ο Έλληνας προπονητής εμφανίστηκε χαρούμενος με το αποτέλεσμα του αγώνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρακολουθεί την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιας και είναι παρών στα περισσότερα ματς της σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης».