Ο Αλέξης Τσίπρας παγιώνεται ως δεύτερος πόλος;
Ο Αλέξης Τσίπρας παγιώνεται ως δεύτερος πόλος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ο Αλέξης Τσίπρας παγιώνεται ως δεύτερος πόλος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται το στέγαστρο του Βοτανικού στο Τρεβίζο – Η ανάρτηση Δούκα (βίντεο)

"Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα"

Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται το στέγαστρο του Βοτανικού στο Τρεβίζο – Η ανάρτηση Δούκα (βίντεο)
Eurokinissi Sports
DEBATER NEWSROOM

Ο χρόνος για την έλευση του στεγάστρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μετράει αντίστροφα όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτηση του, ο κ. Δούκας παρουσίασε μερικά στιγμιότυπα από το εργοστάσιο στο Τρεβίζο της Ιταλίας όπου κατασκευάζεται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του κ. Δούκα:

Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στον Βοτανικό!

Στα άδυτα του εργοστασίου της Maeg, κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα.

Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες.

Και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ