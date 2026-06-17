Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται το στέγαστρο του Βοτανικού στο Τρεβίζο – Η ανάρτηση Δούκα (βίντεο)

Ο χρόνος για την έλευση του στεγάστρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μετράει αντίστροφα όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτηση του, ο κ. Δούκας παρουσίασε μερικά στιγμιότυπα από το εργοστάσιο στο Τρεβίζο της Ιταλίας όπου κατασκευάζεται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα.

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Η ανάρτηση του κ. Δούκα:

Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στον Βοτανικό!

Στα άδυτα του εργοστασίου της Maeg, κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα.

Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες.

Και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.