Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται το στέγαστρο του Βοτανικού στο Τρεβίζο – Η ανάρτηση Δούκα (βίντεο)
"Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα"
Ο χρόνος για την έλευση του στεγάστρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μετράει αντίστροφα όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Σε ανάρτηση του, ο κ. Δούκας παρουσίασε μερικά στιγμιότυπα από το εργοστάσιο στο Τρεβίζο της Ιταλίας όπου κατασκευάζεται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα.
Η ανάρτηση του κ. Δούκα:
Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στον Βοτανικό!
Στα άδυτα του εργοστασίου της Maeg, κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.
Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα.
Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες.
Και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις