Στενά του Ορμούζ: Αυξάνεται η κίνηση και η ζήτηση σε πληρώματα – Πέρασαν τρία τάνκερ με σημαία Σαουδικής Αραβίας

Αυξημένη παρουσιάζεται η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων καταγραφής των κινήσεων των πλοίων (Κpler, LSEG).

Ειδικότερα, τρία τάνκερ με σημαία Σαουδικής Αραβίας και φορτωμένα με έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν.

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Αυτό αναφέρουν στοιχεία καταγραφής της κίνησης των πλοίων ενώ την ίδια στιγμή επιταχύνονται οι προετοιμασίες των πλοιοκτητών που αναζητούν πληρώματα για να καθαρίσουν τα πλοία πριν σηκώσουν άγκυρες, καθώς παρέμειναν ακινητοποιημένα για μήνες μέσα στο πέρασμα.

Ο απόπλους των τριών σουπερτάνκερ από λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας ήταν οι σημαντικότερες αναχωρήσεις μέσω του Ορμούζ που έχουν καταγραφεί εδώ και πολλές εβδομάδες, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters.

Από την έναρξη του πολέμου και μέχρι σήμερα, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα για τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το κλείσιμο του Ορμούζ εγκλώβισε εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στον Κόλπο.

Ταυτόχρονα, το πρώτο υπό γαλλική σημαία δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG βγήκε από τον Κόλπο διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ. Το Mraikh, που ανήκει στην γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping, μεταφέρει LNG και φορτώθηκε στο Ρας Λαφάν του Κατάρ με προορισμό το Πακιστάν, σύμφωνα με το Kpler.

Από την έναρξη του πολέμου, μόνο 15 δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG έχουν βγει από τον Κόλπο, αναφέρουν τα στοιχεία, με το υπό σημαία Χονγκ Κονγκ τάνκερ Tong Lin Wan που παρέμενε στα νερά του Κόλπου από τις αρχές του Μαρτίου να περνά σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση την Σιγκαπούρη.