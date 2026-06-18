Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον 42χρονο φωτογράφου στο Ηράκλειο που δώρισε τα όργανα του

Ένα συγκινητικό μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς έστειλε η οικογένεια του 42χρονου φωτογράφου από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη διασταύρωση της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Παπανδρέου. Οι συγγενείς του αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.

Με τη συναίνεση της οικογένειας ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία λήψης της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών του 42χρονου δότη, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία σε ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή μεταμόσχευσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν ο 42χρονος είχε μεταφέρει το 6χρονο παιδί του σε εξωσχολική δραστηριότητα. Καθώς επέστρεφε πεζός προς το αυτοκίνητο, όπου τον περίμεναν η σύζυγός του και το μικρότερο παιδί τους, ηλικίας 4,5 ετών, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 52χρονος οδηγός φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να μην ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του μετά το περιστατικό. Όταν έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στο σημείο, ο ίδιος βρισκόταν εκεί και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα και να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε επί μία εβδομάδα, δεν κατέστη δυνατό να ανατραπεί η κατάσταση της υγείας του. Τελικά ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης εγκεφαλικού θανάτου, δίνοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η δωρεά οργάνων.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη γενναιόδωρη απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μέσω της δωρεάς οργάνων.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του νοσοκομείου, «η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας. Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική Κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς τον δότη και την οικογένειά του.

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Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών. Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου».