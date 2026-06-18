Μουντιάλ 2026: Τα γκολ της 7ης ημέρας – Μεγάλη εμφάνιση από την Αγγλία, κόλλησε στην ισοπαλία η Πορτογαλία του Ρονάλντο (βίντεο)

Η 7η μέρα του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με πανδαισία από γκολ και εντυπωσιακών στιγμιότυπων και την Αγγλία να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε δύο βαθμούς (1-1) απέναντι στην αξιέπαινη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο δεύτερο ματς του 11ου ομίλου, η Κολομβία επιβλήθηκε 3-1 του Ουζμπεκιστάν, στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ.

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Στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, στο ντέρμπι της πρεμιέρας, η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία του Μόντριτς, σε ένα παιχνίδι-διαφήμιση του αθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Γκάνα «έκλεψε» τους τρεις βαθμούς από τον Παναμά (1-0), με τον Γιρένκι στο 90+5.