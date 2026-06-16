Έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουπ – «Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ» (Βίντεο)

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έπιασαν… δουλειά στον Παναθηναϊκό, περνώντας όλη την Τρίτη (16/6) στο «Γ. Καλαφάτης», προκειμένου να προετοιμάσουν τα πάντα για την αυριανή (17/6) «πρώτη» της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Δανός προπονητής του «τριφυλλιού» έστειλε μάλιστα και το πρώτο μήνυμά του προς τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσα από ένα μικρό βίντεο που ετοίμασε η «πράσινη» ΠΑΕ με τον ίδιο να βρίσκεται στο νέο γραφείο του στο προπονητήριο του Κορωπίου.

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«Χαιρετώ όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μία σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ», είπε στο μήνυμά του ο 38χρονος τεχνικός, ο οποίος μάλιστα είπε τις δύο τελευταίες λέξεις («Πάμε ΠΑΟ») στα ελληνικά.