Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 23χρονο τράπερ ύστερα από καταδίωξη – Είναι γιος πασίγνωστου ηθοποιού

Στη σύλληψη ενός 23χρονου τράπερ, γιου πασίγνωστου ηθοποιού, προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 27/7 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Νέα Σμύρνη.

Όλα έγιναν στις 22:15 το βράδυ, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ο τραπερ στην οδό Αιγαίου.

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Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Στη συμβολή της Αιγαίου με την Αγαμέμνονος στη Νέα Σμύρνη, ο 23χρονος εγκατέλειψε τη μοτοσυκλέτα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι.

Ο 23χρονος τράπερ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.