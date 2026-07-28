«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Η οργάνωση έχει πλοκάμια παντού και απειλεί τον οποιονδήποτε – Το 6ο επεισόδιο απόψε στον ΑΝΤ1

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Επεισόδιο VI – O Βασιλιάς Απειλείται. Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια έχει φοβερές ατάκες και έξυπνο χιούμορ. Όπως όλα δείχνουν τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν στην οργάνωση.

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Το «ερπετό» που διοικεί όλα αυτά τα χρόνια, δεν τον έχει δει ποτέ κανείς στο πρόσωπο. Τώρα ο Γρύπας (δυνατός στο ρόλο) θέλει συνάντηση μαζί του. Οι φιλοδοξίες του φτάνουν πολύ ψηλά. Οι εξελίξεις τρέχουν και κάτι τρομερό θα συμβεί. Η οργάνωση έχει τα πλοκάμια της παντού.

Ο Απόστολος επισκέπτεται τον Δημήτρη στη φυλακή. Ο Λαΐνης του ζητά να βρει ένα email. Ο Ταξίαρχος Μπαλασόπουλος θα έχει μια γρήγορη συνάντηση και με τον Θησέα μέσα στις φυλακές. Η σκηνή που ο Βασίλης είναι αλυσοδεμένος μπορεί να σας θυμίσει και το Red Dragon (2002). Ο Δημήτρης κάτι θα τον ρωτήσει. Στο μεταξύ η Χριστίνα ψάχνει για νέο ρεπορτάζ στο Πανεπιστήμιο.

Η Μυρτώ Αλικάκη εμφανίζεται ξανά ως Δικηγόρος του Πανεπιστημίου. Λαΐνης και Βελισσαράτος καλούνται να υπογράψουν ένα χαρτί. Ο Ηλίας όμως θα δεχθεί μια αναπάντεχη επίσκεψη. Μια νέα απειλή;

Στο 6ο επεισόδιο υπάρχει σύνδεση και με το Έτερος Εγώ την ταινία. Ο σκηνοθέτης με ένα flash back μας θυμίζει την ιστορία. Η Μάρθα πηγαίνει στο σπίτι του Μάνθου και συλλέγει πληροφορίες για την υπόθεση.

Άραγε, ποιος να είναι ο ρόλος του Σιμόπουλου. Ο Γρύπας θα επισκεπτεί ένα πρόσωπο αργά το βράδυ. Η Δανάη και η Χριστίνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σημείωμα που θα ταράξει τα νερά.

Η super σκηνή στο αποψινό επεισόδιο είναι η επίσκεψη του Μπαλασόπουλου στο γραφείο του Βανόρτα. Ο διάλογος μεταξύ τους και τα λόγια του Απόστολου αξίζουν την προσοχή σας. Κουβέντες αληθινές και έντιμες.

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Τρίτη βράδυ στις 23:00 στον ANT1.