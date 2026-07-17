Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου – 4 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο κέντρο της Αθήνας για ένα σοβαρό τροχαίο στην Πανεπιστημίου με σύγκρουση ανάμεσα σε τρόλεϊ και λεωφορείο.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο ύψος της στάσης μετρό “Πανεπιστήμιο” και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα και 1 μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ οι 3 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ΝΙΜΤΣ και ένας στο ΚΑΤ.

Όλοι οι τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ στο σημείο παρατηρείται δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων.