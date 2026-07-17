ΗΠΑ: Σκύλος άναψε την τοστιέρα και προκάλεσε πυρκαγιά σε οικία – Νεκρά τρία κατοικίδια και ζημιές ύψους περίπου 200.000 δολαρίων

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στις ΗΠΑ όταν ένας σκύλος προκάλεσε πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Dailymail ο σκύλος στο Μέριλαντ προκάλεσε φωτιά καθώς άναψε την τοστιέρα στην κουζίνα προκαλώντας καταστροφική πυρκαγιά.

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Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι το βίντεο βοήθησε να διαπιστωθεί ότι ο σκύλος άναψε την τοστιέρα, η οποία πυροδότησε κοντινά εύφλεκτα υλικά.

Ο Μπο επέζησε από την πυρκαγιά αφού διασώθηκε από γείτονες μαζί με ένα άλλο σκυλί ονόματι Άντι. Ωστόσο, ένα τρίτο κουτάβι ονόματι Ντακότα και δύο γάτες σκοτώθηκαν.

Οι αξιωματούχοι εκτίμησαν την ζημιά σε περίπου 150.000 δολάρια, επιπλέον των 50.000 δολαρίων σε αντικείμενα μέσα στο σπίτι. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού έλειπαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.