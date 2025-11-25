Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πλησιάζει η επιστροφή του – Νέα ήττα των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στα παρκέ, με τον προπονητή των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, να αναφέρει την παρουσία του στα επόμενα παιχνίδια.

Τα ελάφια τα βρήκαν «σκούρα» σε ένα ακόμη ματς κάνοντας την 5η σερί ήττα τους, αυτή τη φορά από τους Τρέιλ Μπλέιζερς με 103-115.

«Καμπανάκια» για τον προπονητή των Μπακς ο οποίος βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς τον βασικό την παίκτη, δίνοντας μια ελπιδοφόρα συνέντευξη τύπου για την κατάστασή του.

Ο πρώην MVP του NBA θα ταξιδέψει στα επόμενα δύο παιχνίδια των ελαφιών με Μαϊάμι Χιτ (27/11) και Νιού Γιορκ Νικς (29/11) σύμφωνα με τον Ρίβερς, όμως δεν έκανε ξεκάθαρο αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ή απλώς θα υποστηρίζει από τον πάγκο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιάννης απουσιάζει ήδη μία εβδομάδα λόγω τραυματισμού του στον αριστερό προσαγωγό στον αγώνα με τους Καβαλίερς.