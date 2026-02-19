Γιάννης Αντετοκούνμπο για την φετινή Euroleague: «Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τις δικές του προβλέψεις για την κατάκτηση της φετινής Euroleague, ισχυριζόμενος ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα «σηκώσει» την 4η κούπα στην ιστορία του.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς, αλλά έχει επίσης τον κόουτς Αταμάν, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο, ήρθε η ώρα για τον Ολυμπιακό», είπε χαρακτηριστικά ο «Greek Freak» στις κάμερες τις Cosmote TV, δίνοντας και το σεβασμό στο έργο του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Οι ερυθρόλευκοι διανύουν μία εξαιρετική σεζόν, βρισκόμενη στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ αν συνεχίσει να αγωνίζεται με αυτό τον ρυθμό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βρεθεί άνετα στο φετινό Final 4.