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«Ξεσκονίζει» τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ο Ανδρουλάκης – Το βίντεο ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Ξεσκονίζει» τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ο Ανδρουλάκης – Το βίντεο ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε με βίντεο στο Tik Tok να «ξεσκονίσει» τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 2026 που ολοκληρώνεται την Κυριακή 19/7 με τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

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Μεταξύ άλλων, στο βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στο ποια ομάδα θα ήθελε στον τελικό αλλά και αν θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα.

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
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