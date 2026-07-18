«Ξεσκονίζει» τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ο Ανδρουλάκης – Το βίντεο ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε με βίντεο στο Tik Tok να «ξεσκονίσει» τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 2026 που ολοκληρώνεται την Κυριακή 19/7 με τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

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Μεταξύ άλλων, στο βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στο ποια ομάδα θα ήθελε στον τελικό αλλά και αν θυμάται τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα.