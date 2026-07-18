Γκρόνινγκεν – ΑΕΚ: Η ώρα, το κανάλι και οι επιλογές του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι δίνει η ΑΕΚ κόντρα στην Γκρόνινγκεν το απόγευμα του Σαββάτου 18/7.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» δίνει το τελευταίο της φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει κάποια πράγματα από τους παίκτες του.

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Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η αποστολή της ΑΕΚ θα αποχωρήσει από το Άπελντορν, επιστρέφοντας στην Αθήνα για τέσσερις μέρες και κάποιες ανάσες. Οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στις 23/7 και μέχρι τις 2 Αυγούστου θα δώσουν τρία ακόμη δυνατά φιλικά.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.

Γκρόνινγκεν – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Ο τεχνικός της ΑΕΚ ξεκινάει τον αγώνα με τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Κάιρινεν στον άξονα, τους Κοϊτά-Ζούμπκοφ στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.