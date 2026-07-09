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Γαλλία – Μαρόκο: «Ψάρωσε» τον Εμπαπέ και απέκρουσε το πέναλτι ο Μπόνο (Βίντεο)

Οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου

Γαλλία – Μαρόκο: «Ψάρωσε» τον Εμπαπέ και απέκρουσε το πέναλτι ο Μπόνο (Βίντεο)
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Γαλλία και Μαρόκο έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο της μεγάλης μάχης για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μάλιστα, ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Μαζράουϊ στο 28ο λεπτό αλλά ο Μπόνο, τον ψάρωσε και απέκρουσε, με τον τερματοφύλακα του Μαρόκου να κρατάει το μηδέν για την χώρα του.

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