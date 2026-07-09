Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες της «μάχης» των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Οι επιλογές των δυο προπονητών

Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες της «μάχης» των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
DEBATER NEWSROOM

Γαλλία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Πέμπτης 9/7.

Οι δυο χώρες είναι πανέτοιμες να τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ντιντιέ Ντεσάν και Μοχάμεντ Ουαχμπί μάλιστα ανακοίνωσαν τις επιλογές τους για τις ενδεκάδες των Γαλλία και Μαρόκου αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα της Γαλλίας: Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ

Η ενδεκάδα του Μαρόκου: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς, Ταλμπί, Ντίαθ.

Φωτογραφία

Να θυμίσουμε, ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ