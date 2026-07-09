Γαλλία – Μαρόκο: Οι ενδεκάδες της «μάχης» των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Γαλλία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βράδυ της Πέμπτης 9/7.

Οι δυο χώρες είναι πανέτοιμες να τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στην επίτευξη του στόχου τους.

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Οι Ντιντιέ Ντεσάν και Μοχάμεντ Ουαχμπί μάλιστα ανακοίνωσαν τις επιλογές τους για τις ενδεκάδες των Γαλλία και Μαρόκου αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα της Γαλλίας: Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Εμπαπέ

Le XI pour ce 1/4 de finale 💪



🔜 🇫🇷🇲🇦 Coup d’envoi à 22h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRAMAR l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxbdDGToiE July 9, 2026

Η ενδεκάδα του Μαρόκου: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς, Ταλμπί, Ντίαθ.

Να θυμίσουμε, ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.