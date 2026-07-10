Μαρινάκης κατά Τσίπρα: “Αναβιώνει σκοτεινές εποχές, ποιους εξυπηρέτησε με τον ποινικό κώδικα του 2019;”

«Ο κ. Τσίπρας, κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Περιστέρι, απέδειξε ότι δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε δύο, μάλιστα, συνεχόμενες αναμετρήσεις, στις οποίες ο ίδιος αποδοκιμάστηκε εκκωφαντικά από τον ελληνικό λαό, με τα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής και την περίοδο της χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

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Και προσθέτει: «Όπως και να έχει, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της “εντιμότητάς” του και, αφού μεταξύ πολλών άλλων (καταδικασμένοι Υπουργοί από τη Δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπής στο Μάτι), δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα ποιος λειτουργούσε το “παραϋπουργείο Δικαιοσύνης” όταν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποκάλυψε δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, τουλάχιστον ας απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα:

Γιατί κράτησε για μία εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2019, ώστε να ψηφίσει τον σκανδαλώδη Ποινικό του Κώδικα, με φωτογραφικές διατάξεις που “έβγαζαν μάτι”, όπως έχει καταγγείλει και πάλι δικός του υπουργός, αλλά και με το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά; Ποιους εξυπηρέτησε ο “εντιμότατος” κ. Τσίπρας;

Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και στις ύβρεις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις».