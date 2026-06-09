Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Τροχαίο ατύχημα για τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού

Τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Τετάρτης 9/6 ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, το όχημα του συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με τον ίδιο ευτυχώς να μην τραυματίζεται και οι ζημιές να είναι μόνο υλικός.

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Μάλιστα, ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανήρτησε στα social media εικόνες από το τροχαίο που είχε.