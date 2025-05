Φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο του Παναθηναϊκού AKTOR είχε μετά το τέλος του μικρού τελικού του Final Four 2025 της Euroleague ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας.

Συγκεκριμένα, κάτι φέρεται να είπε ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού AKTOR που βρισκόταν στις εξέδρες της Etihad Arena, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα έχοντας και πίεση από τον αποκλεισμό από την Μονακό να κινείται προς το μέρος του.

«Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;» ακούγεται να λέει ο τεχνικός του Ολυμπιακού, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Olympiacos coach Georgios Bartzokas chirping with Panathinaikos fans after the game 👀🗣️ pic.twitter.com/yYtbOkd70h