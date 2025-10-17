Φουρνιέ: «Θα σας δω όλους την Κυριακή στο ΣΕΦ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στο Twitter προανήγγειλε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού την επιστροφή του στην δράση μετά από περίπου μια εβδομάδα.

Ο Γάλλος σταρ ταλαιπωρούνταν από τενοντίτιδα οπίσθιου κνημιαίου, τραυματισμός που τον άφησε έκτος για 4 ματς. Συγκεκριμένα ήταν απών στους αγώνες με Dubai BC(10/10), Παναθηναΐκό(12/10), Εφές(14/10) και Μακάμπι(16/10).

Μετά την χθεσινή νίκη των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague , ο Γάλλος δε μπορούσε να κρύψει την χαρά του δημοσιέυοντας στο Twitter :«Θα σας δω όλους την Κυριακή». See yall on Sunday😘😘😘😘 pic.twitter.com/zL2B5KKtE5— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025

Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, ο Εβάν θα κάνει την επιστροφη του την ερχόμενη Κυριακή (19/10) στον αγώνα πρωταθλήματος του Ολυμπιακού ενάντια στον Πανιώνιο.