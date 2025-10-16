Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: Με «θρυλική» ανατροπή, «απέδρασε» από το Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 93-81 στα τελευταία λεπτά του αγώνα έκανε την ανατροπή και επικράτησε 95-94 της Μακάμπι στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν σε 3-2 το ρεκόρ τους στην εφετινή Euroleague, ενώ υποχρέωσαν τους Ισραηλινούς στην τέταρτη ήττα τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μπήκε καλύτερα στο ματς και πήρε το προβάδισμα με 16-9 με δυο βολές του Λόνι Ουόκερ. Ο Ντόρσεϊ ωστόσο έδειξε ότι φέτος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με 2/2 τρίποντα έκανε το 16-15.

H Μακάμπι συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, με τον Ολυμπιακό ωστόσο να καταφέρνει να ισοφαρίσει τρία λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σε 35-35 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Όμως και πάλι η Μακάμπι πάτησε γκάζι και τρέχοντας σερί 13-5 πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-40.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στον έναν πόντο (49-48) με καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Σόρκιν κάπου εκεί ανέλαβε δράση και με τέσσερις σερί πόντους έκανε το 54-50 για την Μακάμπι.

Ο Νιλικίνα με πέντε σερί πόντους έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 59-58 τρία λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Οι Πειραιώτες όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 70-65.

H Μακάμπι από την πλευρά της συνέχισε σε εξαιρετικό μοτίβο και με τρίποντο του Ντιμπαρτολομέο έκανε το 84-71 με επτά λεπτά να απομένουν για το φινάλε του αγώνα. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια του αγώνα βρήκε συνεχόμενους πόντους από τον Μιλουτίνοφ και μείωσε σε 90-81 αλλά και πάλι ο Ντάουτιν με τρίποντο έκανε το 93-81, με τους Πειραιώτες όμως να τρέξουν σερί 6-0 και να μειώσουν σε 93-87, ενώ με τρεις βολές του Βεζένκοφ έκανε το 94-93 με 42,2” να απομένουν για το φινάλε του αγώνα. Η Μακάμπι έχασε την επίθεση και ο Βεζένκοφ με καλάθι έδωσε το προβάδισμα (94-95) στους Πειραιώτες, με τον Ουόκερ να αστοχεί και τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95.