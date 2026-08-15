Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό η Ελλάδα στα 4Χ100 μ. – Πανελλήνιο ρεκόρ ο Κριτούλης

Με σημαντικές ελληνικές παρουσίες συνεχίζεται το Σάββατο (15/8) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, με την Εθνική ομάδα των ανδρών στα 4Χ100 μ. να εξασφαλίζει την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κριτούλης ξεχώρισε στο πρωινό πρόγραμμα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην.

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Στον τελικό η Ελλάδα στα 4Χ100 μ. ανδρών

Η ελληνική τετράδα πραγματοποίησε την προσπάθειά της στον προκριματικό των 4Χ100 μ. και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ελληνική ομάδα θα επιστρέψει έτσι το βράδυ του Σαββάτου στο Alexander Stadium για να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση στον τελικό.

Ο μεγάλος τελικός των 4Χ100 μ. ανδρών είναι προγραμματισμένος για τις 23:33 ώρα Ελλάδας, με το ελληνικό ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο μέχρι το τέλος της έκτης ημέρας της διοργάνωσης.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ / 6η ΗΜΕΡΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Γιώργο Κριτούλη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε νωρίτερα ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο βάδην.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την απόσταση σε 1:29:39, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση και βελτιώνοντας κατά 12 δευτερόλεπτα το πανελλήνιο ρεκόρ των 1:29:51 που κατείχε ο ίδιος από τον περασμένο Ιούνιο. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ23 ΜΠΕΡΓΚΕΝ 2025/ 4η ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η παρουσία του είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η επίδοσή του αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ23.

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Κατά τη διάρκεια της κούρσας ο Κριτούλης κατέγραψε επίσης νέες κορυφαίες πανελλήνιες επιδόσεις Κ23 στα περάσματα των 10 χλμ. με 41:48 και των 20 χλμ. με 1:25:02.

Στον ίδιο αγώνα ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε στην 20ή θέση με 1:30:59, σημειώνοντας σημαντικό ατομικό ρεκόρ, ενώ ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 24η θέση.

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Εκτός τελικού Μπέση και Γκόγκα στο μήκος

Στον προκριματικό του μήκους γυναικών, η Ναταλία Μπέση και η Αντριάνα Γκόγκα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τελικό.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026 Α-Γ ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ / ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Για την Μπέση ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς έγκυρη προσπάθεια, καθώς και τα τρία άλματά της ήταν άκυρα.

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Η ελληνική παρουσία στην 6η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο βραδινό πρόγραμμα του Alexander Stadium.