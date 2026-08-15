ΠΑΟΚ: Η Σάμσουνσπορ επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Σερίφ Εντιαγέ

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σερίφ Εντιαγέ, καθώς από την Τουρκία ήρθε πλέον η επιβεβαίωση της συμφωνίας για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κινήθηκε για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης του και κατέληξε στον 30χρονο φορ της Σάμσουνσπορ, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

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Η επιβεβαίωση από τη Σάμσουνσπορ

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Τύπου της Σάμσουνσπορ, Σουάτ Τσακίρ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι απομένουν οι τελευταίες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.

Ο Τσακίρ ανέφερε ότι η τουρκική ομάδα παραχωρεί τον Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ ως δανεικό με οψιόν αγοράς, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές διαδικασίες της συμφωνίας.

Πλέον αναμένεται η ολοκλήρωση των τελευταίων τυπικών βημάτων για να ενταχθεί ο Σενεγαλέζος επιθετικός στο ρόστερ των Θεσσαλονικέων.

Ποιος είναι ο Σερίφ Εντιαγέ

Ο Σερίφ Εντιαγέ είναι 30 ετών και διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης, μετρώντας 19 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η Σάμσουνσπορ τον απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα, καταβάλλοντας περίπου 4 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του.

Την περασμένη σεζόν ο υψηλόσωμος φορ κατέγραψε 10 γκολ με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας, ενώ προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία στον Ερυθρό Αστέρα.

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Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Ερυθρό Αστέρα, Γκεζτέπε, Αντάνα Ντεμίρσπορ, Μπέβερεν, Γκόριτσα και Σανγκάη Πορτ.