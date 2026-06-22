Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,02% – Πάνω από τις 2.500 μονάδες σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίασης της 18ης Νοεμβρίου του 2009 (2.528,95 μονάδες).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.089.881 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,72%), της Viohalco (+4,30%) και της Aktor(+3,83%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,37%), του ΟΤΕ (-1,71%) και της Allwyn (-1,23%). Οι μετοχές της Elvalhalcor διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους Euro0,11017 ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.993.186 και 4.526.311 μετοχές, αντιστοίχως
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,11 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,49 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 42 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+14,29%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+7,76%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντρακόμ (-4,81%) και Ξυλεμπορία (π) (-3,33%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:12,46000 +3,83%
ALLWYN:13,6300 -1,23%
ΚΥΠΡΟΥ:9,9800 -0,20%
METLEN:42,0800 +1,11%
OPTIMA:10,6400 +2,31%
ΤΙΤΑΝ: 53,7500 +1,03%
ALPHA BANK: 4,1520 +1,12%
AEGEAN AIRLINES: 12,7200 +0,16%
VIOHALCO: 21,8500 +4,30%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,5000 +2,02%
ΔΑΑ:10,7000 +0,09%
ΔΕΗ: 23,1200 +0,87%
COCA COLA HBC:52,6000 +0,96%
ΕΛΠΕ: 10,9700 +2,14%
ELVALHALCOR: 5,7200 +7,72%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,7000 +1,26%
ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,56%
EUROBANK: 4,3300 +2,15%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8350 -1,23%
MOTOR OIL: 38,8000 +2,11%
JUMBO: 22,5000 -0,18%
ΟΛΠ:39,2000 -2,37%
ΟΤΕ: 18,9300 -1,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4700 +1,28%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0000 +0,27%
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