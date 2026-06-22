Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο – Το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια»

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η έρευνα για την υπόθεση Qatargate, καθώς οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος αντέδρασε άμεσα εκδίδοντας ανακοίνωση, στην οποία διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει οριστικά εδώ και μία τριετία.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος από τις βελγικές αρχές.

Ωστόσο, η διαδικασία εκτέλεσής του βρίσκεται προσωρινά σε αναστολή.

Εξαιτίας της τρέχουσας βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, για να προχωρήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια εις βάρος του, απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της προβλεπόμενης συνταγματικής διαδικασίας, δηλαδή η εισήγηση και η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από την Ολομέλεια της Βουλής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate

Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

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Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

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Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

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Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.