Μουστάφα Φαλ: «Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας» – Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αποχωρεί από τον σύλλογο του Πειραιά έπειτα από πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασαν στα social media οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρετούν τον Γάλλο άσο με τις καλύτερες του στιγμές με τη φανέλα του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

There are no goodbyes on our path @moustaphafall15 .



We are grateful for all the moments we shared together. 🙏🏽



We feel blessed to have witnessed, time and time again, the smile you always try to hide. ☺️



Wishing you the very best of luck in your next chapter! ❤️… pic.twitter.com/7p939OSvVU— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 20, 2026

«Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Είμαστε και ευλογημένοι που είδαμε, ξανά και ξανά, το χαμόγελο που πάντα προσπαθούσες να κρύψεις. Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μουστάφα Φαλ: Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της είχε γνωστοποιήσει το διαζύγιο με τον Γάλλο σέντερ. Ο Γάλλος σέντερ που από το καλοκαίρι του 2021 άνηκε στον Ολυμπιακό αποχωρεί από την ομάδα κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ. Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους… Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου.