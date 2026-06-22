Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Άνοιξε η Αθηνών-Λαμίας – Στη μάχη της κατάσβεσης 118 πυροσβέστες και 14 εναέρια (Βίντεο)
Ήχησε το 112
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06) σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.
Λίγο μετά τις 19.30 άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς Ακραίφνιο Βοιωτίας.
@lamiareport.gr Οι φλόγες «γλείφουν» την εθνική οδό #news #fire #lamiareport ♬ [News] Music for news programs 60(1535536) – Takashi
Ήχησε το 112
Λίγο πριν από τις 16:00, ενεργοποιήθηκε το μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Δείτε εικόνα από το σημείο
Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
Ύφεση στο μέτωπο του Ελεώνα Θήβας
Θετικότερη είναι η εικόνα από το δεύτερο μέτωπο που απασχόλησε τη Βοιωτία, καθώς οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 13:25 σε αγροτική έκταση στον Ελεώνα Θήβας.
Η συγκεκριμένη φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ για την πλήρη κατάσβεσή της παραμένουν στο σημείο 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
πηγή στην Google
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