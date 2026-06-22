Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Άνοιξε η Αθηνών-Λαμίας – Στη μάχη της κατάσβεσης 118 πυροσβέστες και 14 εναέρια (Βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06) σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Λίγο μετά τις 19.30 άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς Ακραίφνιο Βοιωτίας.

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Ήχησε το 112

Λίγο πριν από τις 16:00, ενεργοποιήθηκε το μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες, 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Δείτε εικόνα από το σημείο

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Ύφεση στο μέτωπο του Ελεώνα Θήβας

Θετικότερη είναι η εικόνα από το δεύτερο μέτωπο που απασχόλησε τη Βοιωτία, καθώς οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 13:25 σε αγροτική έκταση στον Ελεώνα Θήβας.

Η συγκεκριμένη φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ για την πλήρη κατάσβεσή της παραμένουν στο σημείο 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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