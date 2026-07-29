Κουφονήσια: Κατασχέθηκε η πλωτή καντίνα στην παραλία “Ιταλίδα” – Συνελήφθησαν τρία άτομα, αναζητείται ο ιδιοκτήτης

Στην κατάσχεση μιας φορτηγίδας-πλωτού αναψυκτηρίου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία «Ιταλίδα» νοτιοανατολικά του Κουφονησίου προχώρησε η Λιμενική Αρχή της Νάξου.

Στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, όπου διαπιστώθηκε, κατόπιν ελέγχου, ότι στη φορτηγίδα επέβαιναν τρία άτομα. Από το Λιμεναρχείο Νάξου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι τρεις επιβαίνοντες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παράβαση του Ν. 1650/1986 («Υποβάθμιση του περιβάλλοντος», διότι η εν λόγω παραλία είναι ενταγμένη σε ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000).

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Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στo πλαίσιo του αυτοφώρου, ενώ κατόπιν εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κατασχέθηκε η φορτηγίδα, η οποία μεταφέρθηκε στον λιμένα Καλαντού Νάξου, συνοδεία του ΠΛΣ.