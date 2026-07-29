Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τη φωτιά στην Πάρο, συνεχείς αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 μποφόρ – Μεγάλες καταστροφές (βίντεο)

Με επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαρίλαο Γιουρτζίδη, οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 8 μποφόρ.

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Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή για τη φωτιά στην Πάρο επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 24 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς σήμερα από Αττική.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Την επιχείρηση συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γιουρτζίδης σημείωσε ότι, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση και όλα σχεδόν τα μέτωπα είναι σε ύφεση, ωστόσο η επιφυλακή παραμένει υψηλή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες εστίες ή αναζωπυρώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, ο κ. Γιουρτζίδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο μίας κατοικίας, ενώ δύο αποθήκες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, ωστόσο οι καμένες εκτάσεις είναι πολλές.

Παράλληλα, η κατάσταση επιτρέπει την ομαλή επιστροφή των κατοίκων που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από τις περιοχές που απειλήθηκαν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι εκκενώσεις ουσιαστικά έχουν λήξει και «όλα επιστρέφουν σιγά-σιγά στη φυσιολογική τους κατάσταση», ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με στόχο να τεθεί το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το νησί της Πάρου έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Επίσης, υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112:

-Σήμερα 29 Ιουλίου 2026 στις 02:10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό και

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-στις 01:31 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλυκή.

-Χθές, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:42, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, και στις 15:28 κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλυκή.