Κυπριακό: Διευρυμένη συνάντηση συγκαλεί ο Γκουτέρες – “Εποικοδομητικές οι συζητήσεις με τους δύο ηγέτες”

Μία ώρα διήρκεσε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της.

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«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου εκτίμηση για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι οι Κύπριοι, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης εδώ. Η Κύπρος είναι ένα νησί με αξιοσημείωτη ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και αδιάκοπη ανθεκτικότητα. Είναι επίσης ένας τόπος όπου η ομορφιά και οι δυνατότητες του παρόντος συνυπάρχουν με τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, είδα και τα δύο: πάνω απ’ όλα όμως, διαπίστωσα μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να χτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον.

Ως Γενικός Γραμματέας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας εντός των πλαισίων των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα, μέσω των καλών υπηρεσιών μου, να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες.

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση, απάντησε πως «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, πέραν του ΓΓ και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, η κ. Ντι Κάρλο, η κ. Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ.

Πρώτος στον χώρο των συνομιλιών αφίχθηκε γύρω στις 9:30 ο ΓΓ του ΟΗΕ, συνοδευόμενος από την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Στη συνέχεια έφτασαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ακολούθως έφτασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενοι από τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαο Μενελάου αντίστοιχα.