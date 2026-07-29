DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr ως εξής:

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

  • Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (6 μηνών έως 1,5 έτους)
  • Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)
  • Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)

Ο ΒΝΣ Ιλίου θα δεχθεί βρέφη από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

ΑΤΤΙΚΗΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
Αγίας Βαρβάρας210 5697490[email protected]
Άνω Λιοσίων210 2315755[email protected]
Ελευσίνας210 5542052[email protected]
Ιλίου2105018994[email protected]
Κερατσινίου210 4008105[email protected]
Μενιδίου210 2477950[email protected]
Μοσχάτου210 9566727[email protected]
Ολυμπιακού Χωριού210 2476610[email protected]
Περιστερίου210 5754610[email protected]
Χαϊδαρίου2105324371[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
Αγρινίου26410 45425[email protected]
Άρτας26810 74345[email protected]
Δράμας25210 46855[email protected]
Ηγουμενίτσας26650 28549[email protected]
Ιωαννίνων26510 74776[email protected]
Καβάλας25104 51002[email protected]
Καλαμάτας27210 21984[email protected]
Καρδίτσας24410 79391[email protected]
Καρπενησίου22370 80505[email protected]
Κομοτηνής25310 28728[email protected]
Λάρισας24105 92655[email protected]
Μεσολογγίου26310 51765[email protected]
Νάουσας23320 27141[email protected]
Ξάνθης25410 29777[email protected]
Πατρών26104 35634[email protected]
Πυλαίας Θεσσαλονίκης23109 19409[email protected]
Σερρών2321038401[email protected]
Τρικάλων2431033223[email protected]

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ