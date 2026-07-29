Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr ως εξής:

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής:

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α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (6 μηνών έως 1,5 έτους)

Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)

Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)

Ο ΒΝΣ Ιλίου θα δεχθεί βρέφη από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι: ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL Αγίας Βαρβάρας 210 5697490 [email protected] Άνω Λιοσίων 210 2315755 [email protected] Ελευσίνας 210 5542052 [email protected] Ιλίου 2105018994 [email protected] Κερατσινίου 210 4008105 [email protected] Μενιδίου 210 2477950 [email protected] Μοσχάτου 210 9566727 [email protected] Ολυμπιακού Χωριού 210 2476610 [email protected] Περιστερίου 210 5754610 [email protected] Χαϊδαρίου 2105324371 [email protected] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL Αγρινίου 26410 45425 [email protected] Άρτας 26810 74345 [email protected] Δράμας 25210 46855 [email protected] Ηγουμενίτσας 26650 28549 [email protected] Ιωαννίνων 26510 74776 [email protected] Καβάλας 25104 51002 [email protected] Καλαμάτας 27210 21984 [email protected] Καρδίτσας 24410 79391 [email protected] Καρπενησίου 22370 80505 [email protected] Κομοτηνής 25310 28728 [email protected] Λάρισας 24105 92655 [email protected] Μεσολογγίου 26310 51765 [email protected] Νάουσας 23320 27141 [email protected] Ξάνθης 25410 29777 [email protected] Πατρών 26104 35634 [email protected] Πυλαίας Θεσσαλονίκης 23109 19409 [email protected] Σερρών 2321038401 [email protected] Τρικάλων 2431033223 [email protected]

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

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Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa