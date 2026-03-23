EuroLeague: Τέλος ο Ταμπελίνι από την Παρί

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι από τον πάγκο της Πάρι με την παρουσία του Ιταλού προπονητή στην EuroLeague να ολοκληρώνεται άδοξα.

Σύμφωνα με μέσα της Γαλλίας, τη θέση του θα πάρει τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν ο Τζούλιους Τόμας ο οποίος αποτελούσε τον άμεσο συνεργάτη του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο 43χρονος Ταμπελίνι διαδέχθηκε τον Τιάγκο Σπλίτερ στην Παρί ενώ την προηγούμενη διετία αποτελούσε τον προπονητή της Νίμπουρκ.