Παρί – Ολυμπιακός 87-104: «Ερυθρόλευκο πολυβόλο» έφυγε με το διπλό από την Γαλλία

Με κεκτημένη ταχύτητα οι Πειραιώτες

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Ολυμπιακός ανήμερα των γενεθλίων του για τα 101 χρόνια ζωής επικράτησε 104-87 της Παρί εκτός έδρας για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Με ρεσιτάλ ευστοχίας από τα 6,75, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Παρίσι και με ρεκόρ 20-10 έπιασε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα της Παρί, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 19η ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

