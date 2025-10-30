Euroleague: Ρεάλ Μαδρίτης -Φενέρμπαχτσε ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της Πέμπτης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αγώνες της Euroleague ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, με την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε να είναι η πιο σημαντική.
Η 8η αγωνιστική της Euroleague περιλαμβάνει άλλους πέντε αγώνες.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ολυμπιακός – Νάπρεντακ CEV Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέβερεν – Ολυμπιακός CEV Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε Euroleague
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις