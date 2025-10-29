Euroleague: Η βαθμολογία μετά από την 7η αγωνιστική

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 η 7η αγωνιστική της Euroleague, με δυο αγώνες.

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 88-81

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Dubai BC 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 94-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 97-84

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05

Βαλένθια – Dubai BC 30/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00

Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30