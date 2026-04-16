Euroleague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12. Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής της Euroleague

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Ζάλγκιρις – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague