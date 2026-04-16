Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων»

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Euroleague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων»
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 23:56

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12. Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση).

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής της Euroleague

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Ζάλγκιρις – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore
Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ