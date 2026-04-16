Euroleague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων»
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12. Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση).
Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.
Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής της Euroleague
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Ζάλγκιρις – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
Η βαθμολογία της Euroleague
