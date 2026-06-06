Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η Νέα Δημοκρατία – Σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στέκεται η δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» που θα δημοσιευτεί την Κυριακή 7/6.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καθιερώνεται στη δεύτερη θέση με 15,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στην 3η θέση με 10,9%.

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Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του είναι στην 4η θέση με 10,3% πέφτοντας από το 13,5% της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Από εκεί και πέρα, στο 6,8% βρίσκονται τόσο το ΚΚΕ όλο και η Ελληνική Λύση, με την Πλεύση Ελευθερίας να είναι στο 5,4% και η Φωνή Λογικής στο 3,7%.